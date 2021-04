Cosenza-Cremonese in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Cosenza-Cremonese sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la trentaduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi, non hanno intenzione di interrompere la striscia positiva per puntare alla salvezza; i lombardi, dal canto loro, arrivano da sette punti nelle ultime tre gare e vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di lunedì 5 aprile; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentaduesima giornata di. I padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi, non hanno intenzione di interrompere la striscia positiva per puntare alla salvezza; i lombardi, dal canto loro, arrivano da sette punti nelle ultime tre gare e vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di lunedì 5 aprile; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

