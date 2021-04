Classifica marcatori, chi è al comando della Serie A? (Di domenica 4 aprile 2021) La Serie A 2020/2021 continua a regalare tanti gol. La Classifica marcatori aggiornata in tempo reale Il titolo per il capocannoniere è una delle cose più affascinanti della Serie A (QUI i gol più belli) e la Classifica marcatori è spesso più di una semplice lista. Cristiano Ronaldo e Lukaku sono i candidati principali per togliere lo scettro a Immobile. Luis Muriel è il subentrato con la maggiore capacità realizzativa. Ibrahimovic è il più sfortunato, viste le numerose partite saltate. Diversi giocatori condividono la Classifica per numero di gol. Classifica marcatori: la top 10 1 JUVENTUS Cristiano Ronaldo 242 INTER Romelu Lukaku 20 3 ATALANTA Luis Muriel 184 MILAN Zlatan Ibrahimovic 15 ... Leggi su zon (Di domenica 4 aprile 2021) LaA 2020/2021 continua a regalare tanti gol. Laaggiornata in tempo reale Il titolo per il capocannoniere è una delle cose più affascinantiA (QUI i gol più belli) e laè spesso più di una semplice lista. Cristiano Ronaldo e Lukaku sono i candidati principali per togliere lo scettro a Immobile. Luis Muriel è il subentrato con la maggiore capacità realizzativa. Ibrahimovic è il più sfortunato, viste le numerose partite saltate. Diversi giocatori condividono laper numero di gol.: la top 10 1 JUVENTUS Cristiano Ronaldo 242 INTER Romelu Lukaku 20 3 ATALANTA Luis Muriel 184 MILAN Zlatan Ibrahimovic 15 ...

Advertising

BasketMagazine : New post: Dolomiti Energia nel segno di Williams: record di tiri realizzati (13), ora è 4° nella classifica marcato… - marco_rogerio_ : Classifica marcatori... - Maurizio_TV : @tuttosport Chi vince la classifica marcatori non vince mai lo scudetto... - MondoPrimavera : La classifica marcatori in #Primavera3 dopo l'8^ giornata - MondoPrimavera : La classifica marcatori aggiornata dopo la 16^ giornata #Primavera2 -