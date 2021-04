AstraZeneca, gli Usa fermano la produzione in uno stabilimento: 'Noi non avremo bisogno di questo vaccino' (Di domenica 4 aprile 2021) Il governo degli Stati Uniti ha fermato lo stabilimento di produzione di Baltimora, quello dove sono andate distrutte 15 milioni di dosi del Johnson & Johnson, sviluppato da : lo ha riferito il New ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) Il governo degli Stati Uniti ha fermato lodidi Baltimora, quello dove sono andate distrutte 15 milioni di dosi del Johnson & Johnson, sviluppato da : lo ha riferito il New ...

