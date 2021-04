Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021)3 APRILE ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, ANCHE PER EFFETTO DEL NUOVO DECRETO LEGGE, CHE COLLOCA IL, COME DEL RESTO TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA QUINDI, DA OGGI A LUNEDI, SPOSTAMENTI POSSIBILI, CON AUTOCERTIFICAZIONE SOLO PER MOTIVI DI SALUTE, LAVORO O ALTRA URGENZA. È CONSENTITO FAR VISITA, A PARENTI E AMICI, UNA VOLTA AL GIORNO, TRA LE 5 E LE 22. COMPLETATA LA TERZA E ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DELLA MAGLIANA RICORDIAMO DA OGGI IL PONTE DELLA MAGLIANA è APERTO, ANCHE IN DIREZIONE EUR PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIA ...