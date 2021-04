Una serata tra amici: quante puntate, durata e quando finisce (Di sabato 3 aprile 2021) quante puntate sono previste per Una serata tra amici, lo show di e con Christian De Sica? Ve lo diciamo subito: si tratta di una puntata unica, un one man show per celebrare uno degli attori e personaggi più amati dal pubblico. Si tratta dunque di un’unica puntata in onda in prima serata su Rai 1 questa sera, sabato 3 aprile 2021, dalle 21.25. Una serata tra amici, inoltre, conclude il ciclo di appuntamenti targati A grande richiesta, che nelle scorse settimane hanno visto protagonisti artisti del calibro di Loredana Bertè, Patty Pravo e I ricchi e poveri. Si tratterà di uno show tra canzoni e ricordi, in cui si ripercorrerà la carriera e la vita di Christian con tanti ospiti che avranno molti aneddoti da raccontare. Una passeggiata tra musica e parole, una serie di ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021)sono previste per Unatra, lo show di e con Christian De Sica? Ve lo diciamo subito: si tratta di una puntata unica, un one man show per celebrare uno degli attori e personaggi più amati dal pubblico. Si tratta dunque di un’unica puntata in onda in primasu Rai 1 questa sera, sabato 3 aprile 2021, dalle 21.25. Unatra, inoltre, conclude il ciclo di appuntamenti targati A grande richiesta, che nelle scorse settimane hanno visto protagonisti artisti del calibro di Loredana Bertè, Patty Pravo e I ricchi e poveri. Si tratterà di uno show tra canzoni e ricordi, in cui si ripercorrerà la carriera e la vita di Christian con tanti ospiti che avranno molti aneddoti da raccontare. Una passeggiata tra musica e parole, una serie di ...

Advertising

Eurosport_IT : Una serata da CAMPIONE! ?????? In due ore e mezza, Sinner batte Bautista Agut in tre set equilibrati e conquista la p… - capuanogio : La #Juventus prepara una multa esemplare per i protagonisti della serata a casa #McKennie ma c'è il giallo degli al… - teatroallascala : Stasera alle ore 20 i nostri Primi ballerini, Solisti e artisti del Corpo di ballo celebrano la… - mari_an98 : @Marisa10Lucca Grazie mille carissima Marisa, ti auguro una buona serata ???????????????? - PadovanicNicola : RT @MarcheTourism: ? ???????????? ???????????????????? ? In attesa della Santa Pasqua vi auguriamo una buona serata dal cortile del Monastero di Santa Chi… -