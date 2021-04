Teatro | Spartafelix | nuovo progetto online di Lello Arena e Luciano Melchionna

(Di sabato 3 aprile 2021) Performance interattive che portanola magia del rapporto tra artista e spettatore: è ispirata a questa visione,, la piattaforma digitale di intrattenimento ideata dache domenica 4 aprile, alle ore 15, farà il suo debutto all’indirizzo www.land.eu Messo a punto durante i ripetuti lockdown, ilsi pone un duplice obiettivo. Da un lato, vuole essere un’immediata, ulteriore opportunità di lavoro per gli artisti da tempo costretti all’inattività. Dall’altro, vuole proporre una nuova modalità di fruizione del talento e della fantasia che, puntando sull’interazione, sfrutti appieno le potenzialità del mondo digitale per superare la logica passiva e fredda dello ...

... "". Si tratta di una piattaforma di spettacoli in pillole (durano 15 minuti) che si ... Senza dimenticare che anche al pubblico manca il rapporto con il, con gli artisti, un sentimento ...Lello Arena : 'Lo streaming è terrificante, no, proprio no. Tutti dal vivo'. Anche oggi? 'Certo! I teatri son chiusi? Va bene lo stesso. Luciano Melchionna e io non apparteniamo alla schiera degli ...“Spartafelix utilizza le tecnologie più avanzate per emozionare il pubblico con forme espressive inedite e ambiti di rappresentazione poco esplorati” hanno dichiarato Lello Arena e Luciano Melchionna ...Performance interattive che portano online la magia del rapporto tra artista e spettatore: è ispirata a questa visione, Spartafelix, la piattaforma digitale di intrattenimento ideata da Lello Arena e ...