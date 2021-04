Simone Inzaghi sottolinea: “La Lazio è la prima scelta, senza se e senza ma” (Di sabato 3 aprile 2021) Simone Inzaghi sottolinea che la Lazio è la sua prima scelta senza alcun ripensamento, è soddisfatto di quello che ha fatto e vuole rinnovare. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 aprile 2021)che laè la suaalcun ripensamento, è soddisfatto di quello che ha fatto e vuole rinnovare. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

OfficialSSLazio : ?? I convocati di mister Simone Inzaghi per #LazioSpezia Powered by @OrogelGroup #CMonEagles ?? - OfficialSSLazio : ???? Il 29 marzo del 2000, Simone Inzaghi debuttava con la maglia della Nazionale italiana! - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: Il #Napoli è una di quelle squadre che si è fatta sentire per Simone #Inzaghi. Lui però sta trattando per il rinnovo con… - titty_napoli : RT @Napoli_Report: Il #Napoli è una di quelle squadre che si è fatta sentire per Simone #Inzaghi. Lui però sta trattando per il rinnovo con… - AntichristUK : RT @OfficialSSLazio: ?? I convocati di mister Simone Inzaghi per #LazioSpezia Powered by @OrogelGroup #CMonEagles ?? -