Serie C, Gubbio-Carpi: ultime di formazione e dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Alle 15 odierne andrà in scena al ‘Barbetti’ il match valido per il 34esimo turno di Serie C girone B tra Gubbio-Carpi. Gli umbri in campo per cancellare il passo falso occorso col Cesena, gli ospiti invece per tornare alla vittoria dopo quasi un mese. Pre-gara di Gubbio-Carpi Gubbio versione doppelganger nelle ultime settimane. Se da un lato il fattore casa è sinonimo di tre punti e prestazioni convincenti, dall’altro le trasferte coincidono con performance opache, insicure e dunque perdenti. La squadra guidata da Vincenzo Torrente resta ancora in corsa per un piazzamento playoff che coronerebbe una rincorsa stagionale in progressiva ascesa: sono solo 2 le sconfitte nelle ultime 10 gare disputate. I figli della ‘città dei matti‘ anche in questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Alle 15 odierne andrà in scena al ‘Barbetti’ il match valido per il 34esimo turno diC girone B tra. Gli umbri in campo per cancellare il passo falso occorso col Cesena, gli ospiti invece per tornare alla vittoria dopo quasi un mese. Pre-gara diversione doppelganger nellesettimane. Se da un lato il fattore casa è sinonimo di tre punti e prestazioni convincenti, dall’altro le trasferte coincidono con performance opache, insicure e dunque perdenti. La squadra guidata da Vincenzo Torrente resta ancora in corsa per un piazzamento playoff che coronerebbe una rincorsa stagionale in progressiva ascesa: sono solo 2 le sconfitte nelle10 gare disputate. I figli della ‘città dei matti‘ anche in questa ...

Advertising

carpifc1909 : ???? Serie C, Girone B, 34^ giornata: Gubbio vs Carpi F.C. 1909 ?? Sono 23 i convocati per la trasferta di #Gubbio ??… - autoimport_opel : Vi presentiamo la nostra magnifica sede di Via Oderisi da Gubbio, immortalata nel 1971, con di fronte un pezzo di s… - carpifc1909 : ???? Serie C, Girone B, 34^ giornata: Gubbio vs Carpi F.C. 1909 ?? Il tecnico biancorosso sarà a disposizione della s… - _calcio_news_ : #RisultatiCalcio Mercoledì, 31/03/2021 Italia Serie C #Olbia 1 - #Pistoiese 0 #Pergolettese 2 - #Lecco 2… - sportli26181512 : Serie C, Cavese-Potenza 0-2. Riscatto Cesena con il Gubbio: Nel girone A ok l'Olbia, pari Lecco con la Pergolettese… -