Scherma | Valentina Vezzali | “Ringrazio le mie avversarie Senza di loro non sarei stata nulla”

Valentina Vezzali è stata una delle atlete che maggiormente ha regalato gloria al nostro paese. Il palmares della campionessa jesina è di quelli da sogno con la bellezza di 9 medaglie olimpiche (6 ori, 1 argento e 2 bronzi) e ben 26 medaglie mondiali (16 ori, 6 argenti e 4 bronzi). La sottosegretaria allo sport del Governo Draghi, si è raccontata in una lunga e intensa intervista alla Gazzetta dello Sport. Vezzali ha spiegato come si è avvicinata alla disciplina che le ha cambiato la vita: "A sei anni avrei dovuto fare nuoto. Solo per caso mi ritrovai a cominciare con il fioretto: c'era mia sorella in pedana, anche se si divideva con la piscina. Di nascosto". La campionessa della Scherma internazionale ha voluto ringraziare, oltre le persone che l'hanno aiutata e sostenuta nel corso della sua carriera, anche le sue avversarie: "Ringrazio le mie avversarie. Senza di loro non sarei stata nulla".

