Sampaoli: 'Milik? Difficile sapere se resterà al Marsiglia' (Di sabato 3 aprile 2021) Marsiglia (Francia) - "Nel calcio è Difficile sapere se questo o quel giocatore rimarrà. Un giocatore può essere sedotto da un'altra opportunità" . Così Jorge Sampaoli , tecnico del Marsiglia, in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021)(Francia) - "Nel calcio èse questo o quel giocatore rimarrà. Un giocatore può essere sedotto da un'altra opportunità" . Così Jorge, tecnico del, in ...

Advertising

sportli26181512 : Sampaoli: 'Milik? Difficile sapere se resterà al Marsiglia': Il tecnico dei francesi non si sbilancia sul futuro de… - MomentiCalcio : #Sampaoli: 'Il futuro dipende da #Milik' - _SiGonfiaLaRete : #Milik saluta la Francia? L'allenatore #Sampaoli ha parlato del futuro del polacco - junews24com : Calciomercato Juve LIVE: Sampaoli parla di Milik, concorrenza per Icardi ULTIME - - susydigennaro : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Sampaoli: 'Milik? Non posso garantire che resti qui a fine stagione', alla finestra ci sono Juventus e Mila… -