Rosa Di Grazia e Deddy, parla l'ex fidanzato di lei: "Non ci siamo lasciati per lui"

Rosa e Deddy, coppia di Amici 2021, protagonista dell'intervista rilasciata dall'ex fidanzato di lei: "Non ci siamo lasciati per lui". Rosa e Deddy formano una delle coppie nate nella scuola di Amici 2021. La ballerina e il cantante sono sempre più uniti e la loro storia sta facendo sognare i fans del talent show di

