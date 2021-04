Rider cade e finisce in coma: per la pratica di infortunio interviene Orlando (Di sabato 3 aprile 2021) Problemi nell’apertura della pratica di infortunio di un Rider di Deliveroo finito in coma dopo una caduta: per avviare l’iter è necessario il codice Id personale di cui solamente lui è in possesso. Per sbloccare la situazione è intervenuto il ministro del lavoro Andrea Orlando. Credit: Dan Kitwood/Getty ImagesA Ferrara, in Emilia-Romagna, un Rider di 23 anni di Deliveroo è caduto dalla sua bici mentre effettuava una consegna ed è stato ricoverato in ospedale, dove adesso si trova in coma farmacologico. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 30 marzo: dopo un primo accertamento il ragazzo era tornato a casa, per poi però sentirsi male. Così è stato portato d’urgenza dal 118 all’ospedale di Cona, dove è emersa una perforazione intestinale che ha ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) Problemi nell’apertura delladidi undi Deliveroo finito indopo una caduta: per avviare l’iter è necessario il codice Id personale di cui solamente lui è in possesso. Per sbloccare la situazione è intervenuto il ministro del lavoro Andrea. Credit: Dan Kitwood/Getty ImagesA Ferrara, in Emilia-Romagna, undi 23 anni di Deliveroo è caduto dalla sua bici mentre effettuava una consegna ed è stato ricoverato in ospedale, dove adesso si trova infarmacologico. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 30 marzo: dopo un primo accertamento il ragazzo era tornato a casa, per poi però sentirsi male. Così è stato portato d’urgenza dal 118 all’ospedale di Cona, dove è emersa una perforazione intestinale che ha ...

