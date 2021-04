Reddito di cittadinanza a Vibo Valentia. Hanno indebitamente percepito il sussidio: 23 indagati, 80 mila euro sequestrati (Di sabato 3 aprile 2021) Inchiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia contro i cosiddetti “furbetti del Reddito di cittadinanza”. L’Ufficio Gip del Tribunale Vibonese ha disposto l’emissione di un sequestro preventivo finalizzato a sottoporre a vincolo reale le somme di denaro indebitamente percepite da parte di soggetti residenti nella provincia di Vibo Valentia. L’indagine ha evidenziato che 23 soggetti, residenti nella provincia di Vibo Valentia, Hanno indebitamente percepito il sussidio economico rendendo false dichiarazioni all’atto della richiesta, ovvero omettendo di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca entro i termini previsti, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 aprile 2021) Inchiesta della Procura della Repubblica dicontro i cosiddetti “furbetti deldi”. L’Ufficio Gip del Tribunalenese ha disposto l’emissione di un sequestro preventivo finalizzato a sottoporre a vincolo reale le somme di denaropercepite da parte di soggetti residenti nella provincia di. L’indagine ha evidenziato che 23 soggetti, residenti nella provincia diileconomico rendendo false dichiarazioni all’atto della richiesta, ovvero omettendo di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca entro i termini previsti, ...

