Poliziotto libero dal servizio sventa furto in una villa (Di sabato 3 aprile 2021) Un polizotto in servizio presso il Commissariato di Grottaglie, mentre si trovava nella sua villetta sita lungo la Litoranea Salentina, ha udito dei forti rumori provenire da un’abitazione estiva vicina di proprietà di un suo conoscente al momento assente. Insospettito, nonostante il buio della sera, il Poliziotto è uscito per strada ed ha notato tre “ombre” che, in maniera rapida e furtiva, stavano facendo la spola da quella villetta al ciglio della strada accatastando numerosi attrezzi da lavoro. Il Poliziotto, considerata la lontananza del più vicino posto di polizia da allertare, ha deciso di intervenire di persona per sventare il furto, avvicinandosi, con tutti i rischi del caso, ai tre ladri che nei primi momenti incuranti della sua presenza hanno continuato indisturbati la loro ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 3 aprile 2021) Un polizotto inpresso il Commissariato di Grottaglie, mentre si trovava nella sua villetta sita lungo la Litoranea Salentina, ha udito dei forti rumori provenire da un’abitazione estiva vicina di proprietà di un suo conoscente al momento assente. Insospettito, nonostante il buio della sera, ilè uscito per strada ed ha notato tre “ombre” che, in maniera rapida e furtiva, stavano facendo la spola da quella villetta al ciglio della strada accatastando numerosi attrezzi da lavoro. Il, considerata la lontananza del più vicino posto di polizia da allertare, ha deciso di intervenire di persona perre il, avvicinandosi, con tutti i rischi del caso, ai tre ladri che nei primi momenti incuranti della sua presenza hanno continuato indisturbati la loro ...

Advertising

infoiteconomia : Poliziotto libero dal servizio sventa furto in una villa - BlunoteWeb : #Taranto: Libero dal servizio, poliziotto sventa un furto in una villa - elenaricci1491 : #Poliziotto libero dal servizio sventa furto in una villa - TarantiniTime : #Poliziotto libero dal servizio sventa furto in una villa - Oltreilfatto : Poliziotto libero dal servizio sventa un furto in una villa -