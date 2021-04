Pisa | lo studente-lavoratore vuole fare l’esame a tutti i costi E si collega così per l’appello Il prof | “Scusi | ma sta guidando il bus?” – Video

(Di sabato 3 aprile 2021) C’èdi diritto commerciale. Gli studenti iscritti alsonoti da remoto colessore, e a un certo punto si apre il riquadro sulloche deve affrontare. Ma il docente non può credere ai propri occhi: “, ma stail?“. Logli risponde che può parlare e che se anche sta lavorando può affrontare. “No, guardi, non me la sento”, dice il, “se poi succedesse qualcosa…”.Youtube/Raccoltaindifferenziata L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Studente lavoratore vuole fare l'esame a distanza mentre guida il bus. Il prof: 'Mi rifiuto' - ilfattovideo : Pisa, lo studente-lavoratore vuole fare l’esame a tutti i costi. E si collega così per l’appello. Il prof: “Scusi,… - Italia_Notizie : A Pisa studente lavoratore vuole fare l'esame mentre guida bus, il prof: «Mi rifiuto» - rosatoeu : Pisa, studente lavoratore vuol fare l'esame mentre guida il bus. Il prof: 'Mi rifiuto'. Durante la prova online all… - Max_Deidda : RT @repubblica: Studente lavoratore vuole fare l'esame a distanza mentre guida il bus. Il prof: 'Mi rifiuto' -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa studente

Pronto per l'esame online ma da una postazione incredibile. Unodell'Università disi è collegato per sostenere la prova di diritto commerciale in diretta dall'autobus che guida per lavoro. Mani sul volante e mascherina in volto, il 40enne autista ...lavoratore vuol fare l'esame mentre guida il bus. Il prof: "Mi rifiuto"Uno studente lavoratore, autista di mezzi pubblici, si collega per l’esame mentre guida il suo bus. Il professore di diritto commerciale, vedendo la singolare situazione, si rifiuta ed esclama: "Non s ...Gli esami online danno la possibilità di collegarsi da qualsiasi punto, anche dall'autobus. Così uno studente dell'Università di Pisa che lavora come autista per ...