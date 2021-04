Pioli | Inter ha lo scudetto nelle sue mani

Advertising

IMjnterista : @DonatoCavallo6 Pioli non ha mai avuto continuità nella sua carriera non solo all'inter. - FcInterNewsit : Milan, da Pioli parole che sanno quasi di resa: 'L'Inter ha nelle proprie mani lo Scudetto' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'L'Inter ha lo scudetto nelle sue mani' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'L'Inter ha lo scudetto nelle sue mani' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'L'Inter ha lo scudetto nelle sue mani' -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Inter

Abbiamo fatto troppo poco per vincerla? Sono completamente d'accordo anche se potevamo farlo con Kessie nel finale ". Stefanonon è contento dopo l'1 - 1 di San Siro contro la Sampdoria , un risultato che rischia di far saltare definitivamente la corsa scudetto e potrebbe complicare quella alla Champions League. " ..."E' l'che ha nelle proprie mani lo scudetto. Solamente l'può perderlo": lo dice il tecnico del Milan Stefanodopo il pari contro la Sampdoria a San Siro. Una prestazione deludente dei rossoneri che hanno provato a fare la partita solo sul finale.Brutto stop per il Milan contro la Sampdoria. La squadra di Pioli ottiene un punto (e gli è andata anche bene) nella 29^ giornata di Serie A. 1-1 a San Siro che può costare l’allungo in vetta ...Pioli aveva detto che la stagione si doveva chiudere senza rimpianti ma il Milan, ancora una volta, fallisce l’appuntamento casalingo. L’Inter ha così la chance di aumentare il distacco sui ...