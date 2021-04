Oltre 80mila euro sequestrati: condannati, percepivano il reddito di cittadinanza (Di sabato 3 aprile 2021) Francesca Galici A Vibo Valencia maxi sequestro di quasi 80.700 euro a 23 persone sottoposte a misure cautelari che percepivano il reddito di cittadinanza Dopo una difficile indagine condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di finanza per conto della Procura della Repubblica di Vibo Valentia sono state denunciate 23 persone che nell'ultimo periodo hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza in Calabria. Si tratta di soggetti non rientranti tra quelli in dritto di ottenere il sussidio statale perché sottoposti a misure cautelari. Tutti i soggetti denunciati sono residenti nella provincia di Vibo Valentia. Come riferito dalla Procura, "hanno indebitamente percepito il sussidio economico rendendo false dichiarazioni all’atto della richiesta, ovvero omettendo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Francesca Galici A Vibo Valencia maxi sequestro di quasi 80.700a 23 persone sottoposte a misure cautelari cheildiDopo una difficile indagine condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di finanza per conto della Procura della Repubblica di Vibo Valentia sono state denunciate 23 persone che nell'ultimo periodo hanno percepito indebitamente ildiin Calabria. Si tratta di soggetti non rientranti tra quelli in dritto di ottenere il sussidio statale perché sottoposti a misure cautelari. Tutti i soggetti denunciati sono residenti nella provincia di Vibo Valentia. Come riferito dalla Procura, "hanno indebitamente percepito il sussidio economico rendendo false dichiarazioni all’atto della richiesta, ovvero omettendo ...

