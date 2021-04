Moto2, Sam Lowes si prende la seconda pole consecutiva a Losail. 3° Bezzecchi, terza fila per Di Giannantonio (Di sabato 3 aprile 2021) seconda pole position consecutiva in Qatar e tredicesima partenza al palo della carriera nel Motomondiale per Sam Lowes, autore del miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Doha 2021, valido come secondo round stagionale del Mondiale Moto2. Il trentenne britannico del Team Marc VDS si conferma il pilota più in forma della griglia in questo avvio di campionato, candidandosi al ruolo di grande favorito in vista della gara di domani. Il nativo di Lincoln, dopo aver centrato la doppietta pole-vittoria a Losail 1, ha stampato un notevole 1’59?055 dimostrandosi superiore alla concorrenza in questo contesto sul giro secco. L’australiano Remy Gardner (Team Red Bull KTM Ajo) è stato l’unico in grado di insidiare la pole position di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)positionin Qatar e tredicesima partenza al palo della carriera nel Motomondiale per Sam, autore del miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Doha 2021, valido come secondo round stagionale del Mondiale. Il trentenne britannico del Team Marc VDS si conferma il pilota più in forma della griglia in questo avvio di campionato, candidandosi al ruolo di grande favorito in vista della gara di domani. Il nativo di Lincoln, dopo aver centrato la doppietta-vittoria a1, ha stampato un notevole 1’59?055 dimostrandosi superiore alla concorrenza in questo contesto sul giro secco. L’australiano Remy Gardner (Team Red Bull KTM Ajo) è stato l’unico in grado di insidiare laposition di ...

