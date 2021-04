Milan, Pioli non ci sta: «Fatto troppo poco per vincere la gara» (Di sabato 3 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato il pareggio dei rossoneri contro la Sampdoria: ecco le parole dell’allenatore Stefano Pioli a MilanTV ha commentato il pareggio in Milan-Sampdoria: LA gara – «Abbiamo Fatto troppo poco per vincerla, anche se potevamo farlo con Kessiè nel finale. Abbiamo Fatto troppo poco, abbiamo giocato con poco ritmo e il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi». HAUGE – «Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la squadra. Lo aiuterà a prendere convinzione nei propri mezzi». CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Stefano, tecnico del, ha commentato il pareggio dei rossoneri contro la Sampdoria: ecco le parole dell’allenatore StefanoTV ha commentato il pareggio in-Sampdoria: LA– «Abbiamoper vincerla, anche se potevamo farlo con Kessiè nel finale. Abbiamo, abbiamo giocato conritmo e il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi». HAUGE – «Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la squadra. Lo aiuterà a prendere convinzione nei propri mezzi». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

