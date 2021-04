Miglior scarpa da calcio di New Balance: ecco la Furon 6+ (Di sabato 3 aprile 2021) New Balance presenta la nuova Furon 6+ insieme ad una nuova colorazione della Tekela v3, la prima scarpa da calcio senza lacci per il Brand. Progettata per i giocatori d’attacco, Furon 6+ è considerata come la Miglior scarpa da calcio di New Balance, disponibile nelle versioni per terreni erbosi (firm ground) e terreni bagnati (soft ground), in una colorazione lime con dettagli arancioni. Dotata di una tomaia con tecnologia fit weave di ultima generazione, la nuova Furon offre ottima stabilità in un peso contenuto, per permettere al giocatore una alta attenzione al gioco, senza distrazioni. Il Tekela v3 è disponibile nella versione grigia con dettagli lime e arancioni. Furon 6+ PURO ISTINTO E FOCUS ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) Newpresenta la nuova6+ insieme ad una nuova colorazione della Tekela v3, la primadasenza lacci per il Brand. Progettata per i giocatori d’attacco,6+ è considerata come ladadi New, disponibile nelle versioni per terreni erbosi (firm ground) e terreni bagnati (soft ground), in una colorazione lime con dettagli arancioni. Dotata di una tomaia con tecnologia fit weave di ultima generazione, la nuovaoffre ottima stabilità in un peso contenuto, per permettere al giocatore una alta attenzione al gioco, senza distrazioni. Il Tekela v3 è disponibile nella versione grigia con dettagli lime e arancioni.6+ PURO ISTINTO E FOCUS ...

