La città in lutto per il notaio Colangeli ucciso dal Covid, il funerale slitta di una settimana (Di sabato 3 aprile 2021) FANO - Si svolgeranno sabato 10 aprile nella chiesa di San Cristoforo i funerali del notaio Angelo Colangeli deceduto giovedì scorso all'età di 80 anni nell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 aprile 2021) FANO - Si svolgeranno sabato 10 aprile nella chiesa di San Cristoforo i funerali delAngelodeceduto giovedì scorso all'età di 80 anni nell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era ...

FANO - Si svolgeranno sabato 10 aprile nella chiesa di San Cristoforo i funerali del notaio Angelo Colangeli deceduto giovedì scorso all'età di 80 anni nell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove era ...