Google, stop allo smart working. Dipendenti in ufficio prima di settembre (Di sabato 3 aprile 2021) stop allo smart working per i Dipendenti di Google. Nelle prossime settimane il piano per il ritorno in ufficio. WASHINGTON (STATI UNITI) – stop allo smart working per i Dipendenti di Google. La multinazionale in un primo momento aveva ipotizzato di mantenere il lavoro da remoto fino a settembre, ma la vaccinazione e la situazione in netto miglioramento (almeno in America) ha portato ad un cambio del piano. Come riportato dal Corriere della Sera, l'ipotesi è quella di un rientro in ufficio graduale (almeno tre giorni alla settimana n.d.r.) prima di settembre. E non si esclude un nuovo cambio di ...

