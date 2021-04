Giappone, riprende la caccia delle balene a fini commerciali (Di sabato 3 aprile 2021) Il Giappone riprende la caccia alle balene per fini commerciali, per il terzo anno consecutivo dopo il ritiro dalla Commissione internazionale per la caccia ai cetacei avvenuto nel 2019. Quattro navi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) Illaalleper, per il terzo anno consecutivo dopo il ritiro dalla Commissione internazionale per laai cetacei avvenuto nel 2019. Quattro navi ...

(ANSA) - TOKYO, 03 APR - Il Giappone riprende la caccia alle balene per fini commerciali, per il terzo anno consecutivo, dopo il ritiro dalla Commissione internazionale per la caccia ai cetacei (Iwc), ...

