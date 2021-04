Gf Vip, le frecciatine di Arianna David alla Gregoraci (Di sabato 3 aprile 2021) La Miss Arianna David risponde ai follower e non risparmia Elisabetta Gregoraci. Le frecciatine della conduttrice nei confronti dell’ex “gieffina” sono imperdibili: «Essere adulti non è da tutti» Arianna David ancora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 3 aprile 2021) La Missrisponde ai follower e non risparmia Elisabetta. Ledella conduttrice nei confronti dell’ex “gieffina” sono imperdibili: «Essere adulti non è da tutti»ancora… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Vip frecciatine Elisabetta Gregoraci, le frecciatine di Arianna David: "Essere adulti non è da tutti" Arianna David risponde ai suoi follower e lancia delle shade ad Elisabetta Gregoraci. Ennesima prova che l'opinionista è perfetta per il GF Vip 6. Arianna David durante il GF Vip ha confermato i rumor sulla presunta storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti : " Elisabetta Gregoraci non è single. Dalle cose che so io lei ha una persona. Si tratta di un ...

Giulia Salemi: 'La Gregoraci? Non la vedo come una rivale'. La storia è infinita ...parla d'altro che di un probabile triangolo amoroso tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ... Da alcuni giorni sarebbero diverse le frecciatine lanciate tra Pierpaolo ed Elisabetta.

Che succede fra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci? Lui rivela: “Ci siamo rivisti e…” Il rapporto fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua a far discutere. L'ex velino ha svelato di aver rivisto la showgirl ...

