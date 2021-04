Generale Figliuolo | a settembre chiude la campagna vaccinale

(Di sabato 3 aprile 2021) IlFrancesco Paolotratteggia un bilancio del suo primo mese da commissario straordinario per l’emergenza Covid in Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

Illo ha dichiarato apertamente in una intervista al Corriere della Sera. Lo ha fatto partendo dagli spot vaccinali. 'Aprile decisivo per le vaccinazioni', gli spot E spiegando che ...Lo dice ilFrancesco Paolo, commissario per l'emergenza Covid, ricordando che ora 'dobbiamo spingere Big Pharma a onorare gli impegni'. - - > Leggi Anche Covid,: 'Aprile ...L’obiettivo, ribadito più volte dal Governo, è quello di arrivare a 500mila somministrazioni di vaccini al giorno e proprio su questo punto è tornato il commissario straordinario Figliuolo. Infatti è ...Il generale Francesco Paolo Figliuolo traccia un bilancio del suo primo mese da commissario straordinario per l’emergenza Covid in Italia. L’obbiettivo dei prossimi giorni è “mettere al ...