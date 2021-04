Denise Pipitone, parla la genetista: “Aspettiamo il gruppo sanguigno di Olesya” (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – “Sono incaricata di comparare il Dna di Denise Pipitone con quello di Olesya Rostova, ma siamo ancora in attesa che dalla Russia ci mandino il gruppo sanguigno della ragazza. Al momento né io né l’avvocato Giacomo Frazzitta abbiamo informazioni. Questo è un dato di fatto”. Risponde così la genetista Marina Baldi, interpellata dall’agenzia Dire in merito agli ultimi sviluppi della vicenda che riguarda Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, tornata sotto i riflettori dopo che una ragazza russa, Olesya Rostova, nei giorni scorsi ha lanciato un appello in tv a Mosca per trovare la sua mamma dopo essersi smarrita da piccola. Leggi su dire (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – “Sono incaricata di comparare il Dna di Denise Pipitone con quello di Olesya Rostova, ma siamo ancora in attesa che dalla Russia ci mandino il gruppo sanguigno della ragazza. Al momento né io né l’avvocato Giacomo Frazzitta abbiamo informazioni. Questo è un dato di fatto”. Risponde così la genetista Marina Baldi, interpellata dall’agenzia Dire in merito agli ultimi sviluppi della vicenda che riguarda Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, tornata sotto i riflettori dopo che una ragazza russa, Olesya Rostova, nei giorni scorsi ha lanciato un appello in tv a Mosca per trovare la sua mamma dopo essersi smarrita da piccola.

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - lookafterloueeh : Che angoscia pensare che degli autori di un programma tv sappiano prima di piera maggio il gruppo sanguigno della r… - Fede_TM8 : RT @SamuelMontegra1: “Io non lo so come andrà a finire. Forse non lo saprò mai. Ma io ti aspetterò sempre. Non ho mai smesso di aspettarti”… -