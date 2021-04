Daydreamer anticipazioni 7 aprile 2021 | Nihat ha un malore

(Di sabato 3 aprile 2021) Nella puntata didel 7resterà a casa da solo in quanto la moglie è stata costretta a partire d’improvviso perché suo padre non si sente bene. L’uomo così inizia a sentirsi solo e ad affogare i dispiaceri della solitudine nel cibo. Scopre poi che Leyla ed Emre si sono licenziati. La notizia fa accusare l’uomo un forteforse dovuto anche all’eccesso di alimentazione sregolata. Che cosa ne sarà di lui? Potete seguire le puntate della soap turca in streaming sul sito Mesiaset Play e inoltre sono disponibili dopo la fine dell’episodio sullo stesso portale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…spoiler dal 5 al 9, Can e Sanem vicini a baciarsi Le trame delle prossime puntate ...

Advertising

MondoTV241 : Daydreamer: scoprimao insieme le anticipazioni della prossima settimana! (dal 5 al 9 aprile) #daydreamer… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 2 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 2 aprile - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 5 aprile 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Can ritorna da Sanem, la bacia e le dice che vuole stare con lei. Ma in realtà è solo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Mediaset Play

, trame 5 - 9 aprile: Emre e Leyla si licenziano, Nihat si sente male Leinerenti gli episodi in onda dal 5 al 9 aprile, rivelano che Emre e Leyla continueranno a ...In particolare Sanem , in5 aprile continuerà a cercare la collana che ha perso. Per farlo si intrufolerà a casa di Can , ma qui troverà la bandana. Così, per ricambiarlo con ...Le anticipazioni DayDreamer della prossima settimana rivelano che Can e Sanem si ritroveranno sempre più vicini. I due innamorati di DayDreamer si ritroveranno a lavorare insieme e non ci saranno ...Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un ...