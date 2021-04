Covid Abruzzo | oggi 225 contagi e 15 morti | bollettino 3 aprile

(Di sabato 3 aprile 2021) Insono 225 ida coronavirus, 3, secondo i dati deldella regione. I nuovi positivi, di età compresa tra 7 mesi e 99 anni, sono stati individuati su 4.529 tamponi molecolari e 1.974 test antigenici. Da ieri, registrati altri 15. Sono 573 i pazienti ricoverati in area medica (-4), 71 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3). Infine, 9655 i cittadini in isolamento domiciliare (-40). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Su 89 nuovi casi di contagi da coronavirus in tutta la provincia dell ... considerato che in tutta la regione Abruzzo i casi totali sono 220. Diciotto casi sono stati riscontrati nella sola ...