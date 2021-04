Congedo parentale anche per le coppie arcobaleno: Volvo apre la strada" (Di sabato 3 aprile 2021) La casa automobilistica Volvo permetterà a tutti i suoi 41.500 lavoratori sparsi nel mondo - a prescindere dal genere, dall'orientamento sessuale o dallo status famigliare - di usufruire di un Congedo ... Leggi su europa.today (Di sabato 3 aprile 2021) La casa automobilisticapermetterà a tutti i suoi 41.500 lavoratori sparsi nel mondo - a prescindere dal genere, dall'orientamento sessuale o dallo status famigliare - di usufruire di un...

TodayEuropa : #Attualità #Network Congedo parentale anche per le coppie arcobaleno: Volvo apre la strada - martazarantonel : @INPS_it Il mio datore di lavoro in data 6 aprile consoliderà le tre settimane di assenza come giorni di ferie, alm… - Francylunaeffe : @PdF_SI_allaVITA @marioadinolfi @PopoloDFamiglia Non proponete niente che miri a difendere il lavoro femminile ,che… - StudioCabrasCdL : Congedo parentale Covid già fruibile - il_preferiresti : @swedeninitaly @volvocars Un congedo parentale 'extra', intendete? Perché il Föräldrapenning è già previsto da Förs… -