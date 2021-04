Chi è Olesya Rostova | la 20enne che potrebbe essere Denise Pipitone? La verità a Pasquetta

(Di sabato 3 aprile 2021) Sarà una tv russa ad annunciare in diretta, nel pomeriggio di, se il gruppo sanguigno di, rapita da piccola e in cerca dei genitori, si incrocia effettivamente con quello della...

puntata di Chi l'ha visto, si sono riaccesi i riflettori sul caso del rapimento di Denise Pipitone. La trasmissione di Rai 3 ha infatti portato alla ribalta la storia di una ragazza russa, Olesya Rostova. Sarà una tv russa ad annunciare in diretta, nel pomeriggio di Pasquetta, se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, rapita da piccola e in cerca dei genitori, corrisponde a quello di Denise Pipitone.