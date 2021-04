(Di sabato 3 aprile 2021) Quest’anno ladedal, giunta alla sua 44^ edizione, si sarebbe dovuta tenere acon numerose iniziative culturali. L’emergenza pandemica, per il secondo anno consecutivo, ha imposto un rinvio delle iniziative in programma, a settembre, in occasione di Friuli Doc. Il Comune die l’ARLeF hanno tuttavia convenuto sull’importanza di organizzare un incontro breve, ma simbolico, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin; dell’assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, di Markus Maurmair, presidente dell’Assemblea di Comunità linguistica friulana; oltre che del sindaco di, Pietro Fontanini; e del presidente dell’ARLeF, Agenzia Regionale per la lingua friulana, Eros Cisilino. Le autorità si sono incontrate prima ...

eroscisilino : Lis motivazions de celebrazion diferent dai agns passâts spiegadis cuntun articul che al siere une zornade plene di… - effe_news : Celebrata a Udine in castello la Fieste de Patrie dal Friûl - UdineseTV : Celebrata in castello a Udine la Fieste de Patrie dal Friûl - -

Ultime Notizie dalla rete : Celebrata Udine

Nordest24.it

... Piero Mauro Zanin; dell'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, di Markus Maurmair, presidente dell'Assemblea di Comunità linguistica friulana; oltre che del sindaco di, Pietro ...La prima di queste giornate fuil 27 marzo 1962 su iniziativa del poeta e drammaturgo ... A Latisana, in provincia di, Cristian Giammarini e Giorgio Lupano riportano invece in scena uno ...Lascia le sorelle Renata e Lucia e il fratello Agostino. I funerali saranno celebrati martedì nella parrocchiale alle 16.30.Oggi il presule ha celebrato la messa in duomo a Pordenone e presiederà a una funzione religiosa a Tiezzo nel pomeriggio con giovani e adolescenti. «Quella di quest’anno non è una Pasqua come ...