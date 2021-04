Carlotta Dell’Isola contro Alfonso Signorini: “Non sono un robot, ma una persona perbene” (Di sabato 3 aprile 2021) Alfonso Signorini delusa da Carlotta Dell’Isola Qualche settimana fa, dopo la conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha fatto un bilancio del reality show. In quell’occasione il conduttore aveva espresso dei giudizio su chi gli è piaciuto e chi no come concorrenti. E se il direttore del magazine Chi preferiva Pierpaolo Pretelli come vincitore piuttosto che Tommaso Zorzi, è rimasto particolarmente deluso della partecipazione di Carlotta Dell’Isola. Proprio per questo motivo i due hanno avuto un botta e risposta a distanza esprimendo le loro posizioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la risposta della ragazza. La replica dell’ex concorrente del GF Vip 5 Dopo aver specificato di non aver nulla contro ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 3 aprile 2021)delusa daQualche settimana fa, dopo la conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vipha fatto un bilancio del reality show. In quell’occasione il conduttore aveva espresso dei giudizio su chi gli è piaciuto e chi no come concorrenti. E se il direttore del magazine Chi preferiva Pierpaolo Pretelli come vincitore piuttosto che Tommaso Zorzi, è rimasto particolarmente deluso della partecipazione di. Proprio per questo motivo i due hanno avuto un botta e risposta a distanza esprimendo le loro posizioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la risposta della ragazza. La replica dell’ex concorrente del GF Vip 5 Dopo aver specificato di non aver nulla...

Advertising

VanessaTiso : RT @iamcamma1: ?? CARLOTTA DELL'ISOLA ?? Aria di novità in casa Mediaset. Maria de Filippi è rimasta ammaliata dalle straordinarie capacità… - iamcamma1 : ?? CARLOTTA DELL'ISOLA ?? Aria di novità in casa Mediaset. Maria de Filippi è rimasta ammaliata dalle straordinarie… - Stefafibra : Madonna Carlotta dell'isola due neuroni che vagano cercandosi l'un l'altro #rosmello - elena6neiguaii : @MrsHannigram In pratica Rosalinda e dayane hanno fatto una diretta con carlotta dell'isola e le rosmello la chiama… - RAbroscia : La nostra sanità mentale in mano ad una Carlotta dell'Isola qualunque #exrosmello ROSMELLO FEAT STEVE -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola Carlotta Dell’Isola su Andrea Zenga: “Noioso e finto come pochi”, poi cancella tutto Tv Fanpage