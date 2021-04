Biocarburanti, dal 2023 basta olio di palma e di soia (Di sabato 3 aprile 2021) olio di palma e olio di soia saranno ufficialmente esclusi dagli ingredienti per la produzione di biocarburante ed elettricità a partire da inizio 2023. Approvata alla Camera la norma. È stata approvata lo scorso 31 marzo alla Camera la norma che vieta a partire dal 2023 l’utilizzo di olio di soia e olio di palma L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 aprile 2021)didisaranno ufficialmente esclusi dagli ingredienti per la produzione di biocarburante ed elettricità a partire da inizio. Approvata alla Camera la norma. È stata approvata lo scorso 31 marzo alla Camera la norma che vieta a partire dall’utilizzo dididiL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Biocarburanti dal 2023 basta olio di palma e di soia - #Biocarburanti #basta #palma - doloresebasta : RT @greenMe_it: Dal 2023 in Italia non sarà più possibile usare olio di palma e di soia per produrre biocarburanti ed elettricità https://t… - raffo1900 : RT @greenMe_it: Dal 2023 in Italia non sarà più possibile usare olio di palma e di soia per produrre biocarburanti ed elettricità https://t… - soniabetz1 : RT @greenMe_it: Dal 2023 in Italia non sarà più possibile usare olio di palma e di soia per produrre biocarburanti ed elettricità https://t… - FerraraFratelli : RT @gplanet_news: Stop agli oli di palma e di soia per biocarburanti ed elettricità dal 2023 -