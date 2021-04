Battlefield 6 | disastri ambientali e distruzione in tempo reale secondo un nuovo leak

Leggi su eurogamer

(Di sabato 3 aprile 2021) Il prossimo capitolo della serieè ancora un mistero per tutti noi, ma questo non ha impedito la proliferazione di rumor ein rete. La maggior parte di essi, arrivano dal notoer Tom Handerson, più famoso per idi Call of Duty che per quelli del suo concorrente e anche l'ultimo rumor, condiviso poco fa, porta la sua firma:Handerson, ilpotrebbe vantare nientemeno chenaturali. Iler ha condiviso, oltre al suo messaggio, quattro immagini raffiguranti un tornado, un'inondazione, un'eruzione vulcanica e degli edifici rasi al suolo (possibilmente, i risultati di un terremoto). Leggi altro...