Ariana Grande sbarca a «The Voice»

(Di sabato 3 aprile 2021) Aria di rinnovamento nella versione americana di The Voice che, arrivata alla ventunesima stagione, decide di aprire le porte a una popstar internazionale in qualità di coach: Ariana Grande. La cantante di My Everything e Thank U, Next ha confermato, infatti, che farà compagnia a Kelly Clarkson, a John Legend e a Blake Shelton prendendo il posto di Nick Jonas dei Jonas Brothers, che aveva partecipato allo show della NBC a partire dalla diciottesima edizione.