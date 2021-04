Amazon chiede (parzialmente) scusa per il tweet sulla “pipì in bottiglia” dei suoi dipendenti (Di sabato 3 aprile 2021) Questa volta Amazon l’ha fatta fuori dal vasetto. La scorsa settimana il gigante dell’e-commerce è finito sulle pagine di moltissimi quotidiani di tutto il mondo dopo la denuncia da parte dei sindacati sulle condizioni di lavoro estreme a cui sono portati i dipendenti. All’inizio l’azienda fondata da Jeff Bezos aveva risposto con un tweet standard in cui si negava la storia dei corrieri “costretti” a espletare i propri bisogni fisiologici (la pipì) all’interno di una bottiglia. Ora, però, arrivano le scuse sia per quanto replicato sui social al Congress-man democratico Mark Pocan, sia per non aver raccontato la verità. Insomma, la vicenda dei dipendenti Amazon pipi? in bottiglia durante il loro turno di lavoro è tutt’altro che falsa. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 aprile 2021) Questa voltal’ha fatta fuori dal vasetto. La scorsa settimana il gigante dell’e-commerce è finito sulle pagine di moltissimi quotidiani di tutto il mondo dopo la denuncia da parte dei sindacati sulle condizioni di lavoro estreme a cui sono portati i. All’inizio l’azienda fondata da Jeff Bezos aveva risposto con unstandard in cui si negava la storia dei corrieri “costretti” a espletare i propri bisogni fisiologici (la) all’interno di una. Ora, però, arrivano le scuse sia per quanto replicato sui social al Congress-man democratico Mark Pocan, sia per non aver raccontato la verità. Insomma, la vicenda deipipi? indurante il loro turno di lavoro è tutt’altro che falsa. LEGGI ANCHE ...

