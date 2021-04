Valentina Nappi: “Dire che il catcalling è molestia sessuale è un’offesa per chi è stato molestato” (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno: Valentina Nappi è l’orologio e la polemica sul “catcalling” l’ora giusta. La pornostar italiana ha infatti deciso di Dire la sua, sostenendo che ricevere apprezzamenti per strada non è l’equivalente di una molestia sessuale. Il catcalling e la denuncia di Aurora Ramazzotti L’argomento catcalling è stato sollevato dalla figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, che in un commovente contributo ha detto che proferire apprezzamenti per strada a una ragazza è simile a una molestia, perché la donna in questione potrebbe non capire e spaventarsi. Come ogni polemica nata sul web e che ha per oggetto le donne, i toni sono andati oltre e nessuno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno:è l’orologio e la polemica sul “” l’ora giusta. La pornostar italiana ha infatti deciso dila sua, sostenendo che ricevere apprezzamenti per strada non è l’equivalente di una. Ile la denuncia di Aurora Ramazzotti L’argomentosollevato dalla figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, che in un commovente contributo ha detto che proferire apprezzamenti per strada a una ragazza è simile a una, perché la donna in questione potrebbe non capire e spaventarsi. Come ogni polemica nata sul web e che ha per oggetto le donne, i toni sono andati oltre e nessuno ...

