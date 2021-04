“Tu con lui…”. Uomini e Donne, Gemma Galgani, prima l’accusa poi la delusione e le lacrime. Momento nerissimo per la dama (Di venerdì 2 aprile 2021) Gemma Galgani ancora sotto i riflettori. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne la dama vivrà una nuova cocente delusione. Si chiude per lei una settimana nera, iniziata con la lite nel parcheggio dello studio con la nemica di sempre Tina Cipollari. Tutto era success dopo che la produzione aveva organizzato la cena di Gemma e Domenico. I due non sapevano che di nascosto Tina sta osservando la scena. Tina aveva perso la pazienza interrompendo la cena dei due in modo irruento. L’opinionista era certa che Gemma stesse portando avanti “una pagliacciata”. Qui era iniziata una forte discussione tra la Cipollari e la Galgani, che si era conclusa nel parcheggio tra urla e insulti. Appena finito il video Tina aveva insistito precisando quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021)ancora sotto i riflettori. Nella puntata di oggi dilavivrà una nuova cocente. Si chiude per lei una settimana nera, iniziata con la lite nel parcheggio dello studio con la nemica di sempre Tina Cipollari. Tutto era success dopo che la produzione aveva organizzato la cena die Domenico. I due non sapevano che di nascosto Tina sta osservando la scena. Tina aveva perso la pazienza interrompendo la cena dei due in modo irruento. L’opinionista era certa chestesse portando avanti “una pagliacciata”. Qui era iniziata una forte discussione tra la Cipollari e la, che si era conclusa nel parcheggio tra urla e insulti. Appena finito il video Tina aveva insistito precisando quanto ...

