The Witcher di Netflix, le riprese della Stagione 2 sono ufficialmente terminate! A distanza di 158 giorni dall'inizio della produzione, la serie fantasy The Witcher ha terminato le riprese della seconda Stagione e sarà disponibile su Netflix entro la fine del 2021. Secondo quanto riportato da un comunicato stampa, la serie è stata girata in 15 diverse località del Regno Unito e ha visto il coinvolgimento di 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimi nuovi mostri. Netflix per l'occasione ha pubblicato un video speciale dal set, che cattura l'entusiasmo del cast e della troupe - guidati dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich - per aver completato le riprese di questo attesissimo prossimo capitolo di The Witcher. Ecco la sinossi ufficiale ...

