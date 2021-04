Strigliata per Aka7even ad Amici 20 | Anna Pettinelli furiosa | “Sei ciuccio e presuntuoso”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 aprile 2021) Era prevedibile che sarebbe arrivata la reazione diPettineli e così è stato. La prof, dopo aver ascoltato le parole di, dopo la puntata di20 in onda la passata settimana, ha chiesto un confronto con il suo allievo. Per chi se lo fosse perso, Aka aveva accusato la sua insegnante di aver sbagliato tutte le scelte nello schieramento, lamentandosi per ore con i suoi compagni per quello che era accaduto nel corso della puntata. Non aveva fatto nessun mea culpa, ma aveva dato la colpa dei suoi fallimenti e delle sue sconfitte alla prof che, dopo aver visto questo assurdo sfogo, si è ovviamente risentita e ha voluto un incontro con Luca. Gli ha spiegato innanzi tutto che fa questo mestiere da 40 anni e che conosce i gusti della gente, per questo è in grado di scegliere cosa è meglio portare sul palco e cosa no. Ma è ...