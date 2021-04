Sinner inquadra il mito | a Miami da fenomeno sulle orme di Federer e Nadal

Advertising

C'è un alieno tra noi. Benvenuti sul pianeta. Che non sia umano, lo ha capito perfino Bublik, cui non sono bastati i trucchi da illusionista della racchetta per scalfire la granitica solidità di Jannik il marziano, ormai più di una ...C'è un alieno tra noi. Benvenuti sul pianeta. Che non sia umano, lo ha capito perfino Bublik, cui non sono bastati i trucchi da illusionista della racchetta per scalfire la granitica solidità di Jannik il marziano, ormai più di una ...Sinner, la normalità di un vero fenomeno (Paolo Grilli, La Nazione) E se il segreto di Jannik Sinner fosse quello di essere proprio… umano? II kazako Alexander Bublik, sconfitt ...Non che a Sinner non piaccia giocare sul campo centrale contro un top 10, solo che Jannik in questa fase ci dà la percezione di un tennista inquadrato nello stare concentrato sui suoi colpi e sulla ...