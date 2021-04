Serie A calcio | orari 3 aprile | programma | tv | streaming | quali partite vedere su DAZN e Sky

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo la pausa per le nazionali, torna laA di2021, e lo fa nel sabato di Pasqua, iniziando dal lunch match delle 12.30, quando il Milan affronterà la Sampdoria, in diretta televisiva su Sky SportA e Sky Sport 251, ed insu Sky Go e Now Tv. Ben sette invece le sfide delle 15, con Sassuolo-Roma su Sky SportA, Napoli-Crotone su Sky Sport 253, Atalanta-Udinese su Sky Sport 254, Genoa-Fiorentina su Sky Sport 255, e Benevento-Parma su Sky Sport 265, mentre Lazio-Spezia e Cagliari-Verona saranno su. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Sull’emittente online anche il derby della Mole tra Torino e Juventus, alle ore 18, con il quadro chiuso alle ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, accordo con #BMW: è il nuovo partner dei rossoneri - Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - SkySport : Milan, Bennacer: 'Scudetto? Non giochiamo per il 2° posto' - MGBasolu : RT @MalangoneMario: @curvastone @MGBasolu @SerieA @FIGC IL CAMPIONATO DI SERIE A E' COMPLETAMENTE FALSATO. REGALATELO ALL'INTER E FINITELA… - MalangoneMario : @curvastone @MGBasolu @SerieA @FIGC IL CAMPIONATO DI SERIE A E' COMPLETAMENTE FALSATO. REGALATELO ALL'INTER E FINIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie calcio

Agenzia ANSA

Vederlo al Monza inA? Neltutto è possibile. Al presidente Berlusconi credo che l'idea possa piacere perché è molto legato ai suoi ex calciatori, la considero un'ipotesi reale. Lo ...TuttaB di Pasqua. E in mancanza di meglio, facendo di necessità virtù, è come se si giocasse ... La quaterna ha i contorni delinglese e della Championship . Dove non c'è una squadra ma un ...Niente allenamenti e partite fino al 7 aprile. Incognita per due gare che saltano: in trasferta con la Cremonese e in casa con il Chievo ...Di seguito le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie B (6° giornata). Albinoleffe-Sampdoria, Candussio Renzo (24/09/2011) Ascoli-Verona, Cervellera Andrea (24/09/2011) Brescia-Cittadella, ...