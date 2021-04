Scriveva «Non mi fido del vaccino». Ora è ricoverato per Covid. La storia del docente di infermieristica di Firenze (Di venerdì 2 aprile 2021) Quando prese il via la campagna vaccinale anti Covid lo scorso dicembre, Filippo Festini, professore associato di infermieristica all’Università di Firenze, si era schierato contro il vaccino Pfizer, sostenendo che non fosse sicuro, scatenando polemiche tra i colleghi dell’Ateneo. Ma a distanza di 4 mesi, il professor Sestini, 56 anni, si trova ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione al Careggi di Firenze per aver contratto il Coronavirus, come riportato dal quotidiano La Nazione. «Io non mi vaccinerò per due motivi» aveva scritto il professor Festini a dicembre. «Avendo insegnato metodologia della ricerca, so che 7 mesi per sperimentare un qualsiasi medicamento non sono sufficienti a garantire che esso non abbia effetti avversi o indesiderati nel medio e ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Quando prese il via la campagna vaccinale antilo scorso dicembre, Filippo Festini, professore associato diall’Università di, si era schierato contro ilPfizer, sostenendo che non fosse sicuro, scatenando polemiche tra i colleghi dell’Ateneo. Ma a distanza di 4 mesi, il professor Sestini, 56 anni, si trova orain gravi condizioni nel reparto di rianimazione al Careggi diper aver contratto il Coronavirus, come riportato dal quotidiano La Nazione. «Io non mi vaccinerò per due motivi» aveva scritto il professor Festini a dicembre. «Avendo insegnato metodologia della ricerca, so che 7 mesi per sperimentare un qualsiasi medicamento non sono sufficienti a garantire che esso non abbia effetti avversi o indesiderati nel medio e ...

