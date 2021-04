Roma, giocano a carte, a biliardo e bevono alcolici nel circolo: scattano chiusure e maxi sanzioni (Di venerdì 2 aprile 2021) La concessione di alcuni giorni in zona arancione, per il Lazio, sembra essere stata interpretata erroneamente come un ‘via libera’ al consumo nei locali. Tuttavia le inosservanze sono fortunatamente sotto vige controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. Proprio nella giornata di ieri, gli agenti, hanno posto i sigilli di chiusura in due locali perché non rispettavano il Dpcm in vigore. Il primo ad essere controllato è stato un circolo privato in zona Marconi; al suo interno sono state trovate ed identificate persone che mentre giocavano a biliardo e a carte, consumavano tranquillamente bevande alcoliche. I poliziotti, per tale motivo, sono stati tenuti ad apporre i sigilli per la durata di 5 giorni. Leggi anche: Roma, tre rom sorprese a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) La concessione di alcuni giorni in zona arancione, per il Lazio, sembra essere stata interpretata erroneamente come un ‘via libera’ al consumo nei locali. Tuttavia le inosservanze sono fortunatamente sotto vige controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. Proprio nella giornata di ieri, gli agenti, hanno posto i sigilli di chiusura in due locali perché non rispettavano il Dpcm in vigore. Il primo ad essere controllato è stato unprivato in zona Marconi; al suo interno sono state trovate ed identificate persone che mentre giocavano ae a, consumavano tranquillamente bevande alcoliche. I poliziotti, per tale motivo, sono stati tenuti ad apporre i sigilli per la durata di 5 giorni. Leggi anche:, tre rom sorprese a ...

