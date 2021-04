Ora accusano di fascismo pure i maiali

(Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppe De Lorenzo La celebrazione dell'impresa di Alessandria scatena i perbenisti: "Combattevano per il". Ma una impresa militare resta un'impresa militare Ieri mi sono imbattuto in un pezzo su Domani. Non è un gioco di parole, solo che il quotidiano diretto da Stefano Feltri si intitola proprio così. Su Domani, dicevo, è apparso un articolo che ripercorre una polemica assurda scoppiata in questi giorni. La riassumo: la Marina Militare da qualche tempo sta pubblicando sul suo sito il racconto di alcune imprese militari (non tante) e avvenimenti importati che riguardano il corpo nel recente passato. A titolo di esempio possiamo citare l'elogio dei fanti di Marina che difesero la città di Venezia durante la prima Guerra Mondiale, opl'attacco alla Baia di Suda nel '41, la battaglia di Capo Matapan, l'evento "memorabile" ...

Advertising

mazzettam : Matt Gaetz è nei guai. lo accusano di aver avuto relazioni con minorenni e ora escono i particolari trash sul suo c… - Abbiamovintonoi : RT @mummyunicorn: Pensavo di averle viste tutte e invece ora vedo insulti a Carlotta accusandola di sfruttare la visibilità delle Rosmello.… - words_worth23 : RT @mummyunicorn: Pensavo di averle viste tutte e invece ora vedo insulti a Carlotta accusandola di sfruttare la visibilità delle Rosmello.… - lilkro__ : RT @mummyunicorn: Pensavo di averle viste tutte e invece ora vedo insulti a Carlotta accusandola di sfruttare la visibilità delle Rosmello.… - mummyunicorn : Pensavo di averle viste tutte e invece ora vedo insulti a Carlotta accusandola di sfruttare la visibilità delle Ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora accusano

ilGiornale.it

... anche se i loro avversari politici lispesso di supportare idee preistoriche. Pensano che ... ha sostituito da poco Giancarlo Giorgetti,ministro dello Sviluppo economico ma soprattutto ......raccogliere le idee' e quindi potere affrontare l'interrogatorio con gli inquirenti che lo...temo la gogna mediatica. Chi non lo conosce lo ha già condannato, lo ha già crocifisso. Lui la ...Poche parole per annunciare la sua presenza lunedì 5 aprile, alle ore 20.30 di Buenos Aires (le 01.30 in Italia), al programma “Tv Nostra” condotto dal giornalista Jorge Rial su ...Leggi anche: Palermo a lutto: è morto Nino Biondo “Chiluzzo”, noto per la storica friggitoria a Piazza Kalsa Il militare, 50enne all’epoca appuntato in una stazione di Ravenna e ora in un’altra ...