Oggi 21.932 casi di Covid e 481 morti, positività stabile al 6,6% (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Rimane nel plateau la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 21.932, contro i 23.649 di ieri, ma con 25mila tamponi in meno, 331.154. Tanto che il tasso di positività rimane invariato, 6,6%. I decessi del giorno sono 481 (ieri 501), per un totale di 110.328 vittime da inizio epidemia. Tornano a salire le terapie intensive dopo tre giorni di calo: +23 (ieri -29), 3.704 in tutto, mentre prosegue la lenta riduzione dei ricoveri ordinari, Oggi 245 in meno (ieri -231), per un totale di 28.704. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+3.941), seguita da Campania (+2.057), Puglia (+2.044), Piemonte (+1.942), Lazio (+1.918) e Emilia Romagna (+1.830). I contagi totali sono 3.629.000. I guariti sono 19.620 (ieri 20.712), per un totale di 2.953.377.

