Nuovo monitoraggio Iss, indice Rt sotto l’1. I colori delle Regioni dopo il lockdown di Pasqua (Di venerdì 2 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, il monitoraggio Iss del 2 aprile. Le Regioni che cambiano colore dopo il lockdown di Pasqua. Arriva alla vigilia del lockdown di Pasqua il Nuovo monitoraggio Iss, in base al quale saranno decisi i colori delle Regioni dopo il 5 aprile, quando terminerà la zona Rossa nazionale istituita dal governo per limitare al massimo gli spostamenti nei giorni di Pasqua. Ricordiamo che con il decreto Aprile il governo ha confermato la sospensione della zona Gialla, quindi anche la prossima settimana l’Italia sarà rossa e arancione. Senza giallo e con ogni probabilità senza zone bianche. Coronavirus, il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, ilIss del 2 aprile. Leche cambiano coloreildi. Arriva alla vigilia deldiilIss, in base al quale saranno decisi iil 5 aprile, quando terminerà la zona Rossa nazionale istituita dal governo per limitare al massimo gli spostamenti nei giorni di. Ricordiamo che con il decreto Aprile il governo ha confermato la sospensione della zona Gialla, quindi anche la prossima settimana l’Italia sarà rossa e arancione. Senza giallo e con ogni probabilità senza zone bianche. Coronavirus, il ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, oggi nuovo monitoraggio dell’Iss: attesa per i dati che decidono i cambi di colore - news_mondo_h24 : Oggi il nuovo monitoraggio Iss. Le Regioni che cambiano colore dopo il lockdown di Pasqua - SkyTG24 : Covid, oggi nuovo monitoraggio dell’Iss: attesa per i dati che decidono i cambi di colore - cimbolano : Verso una Pasqua blindata. Oggi il nuovo monitoraggio. - broby68 : Usl Umbria 1: nuovo dispositivo per il monitoraggio cardiaco da remoto approvato dal FDA -