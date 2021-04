MotoGp Doha | prove libere Miller vola nella seconda sessione Tre Ducati davanti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Losail , 2 aprile 2021 - Tremettono la firma sullenel secondo weekend stagionale della, in programma ancora in Qatar, con il Gp di. Dopo il successo domenica ...

di Fabio Belli), STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di2021 delladal circuito di Losail saranno il grande evento ...Libere 2 tinte di rosso: tre Ducati davanti a tutti nel secondo turno di prove della. Miller nel finale agguanta un tempo stratosferico,1:53.145, davanti all'altro pilota del team ufficiale, Bagnaia, e al pilota del team Pramac Zarco. Bene anche il rookie Martín, quinto ...Quando scende la sera, in Qatar si inizia a fare sul serio e i giri lanciati piovono a raffica fin dall'inizio. Sotto i riflettori accesi di Losail, nel secondo turno di prove libere, il più ...Sinfonia Ducati venerdì in vista del Gp di Doha delle MotoGp. Tutti i tempi delle FP2.