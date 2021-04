Meteo Italia al 16 aprile, freddo poi fresco e temporali (Di venerdì 2 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ormai ci siamo: l’Alta Pressione sta per abdicare. Il cambiamento delle condizioni Meteo climatiche avverrà nel fine settimana, per molti regioni si prospettano due giornate – Pasqua e Pasquetta – all’insegna dell’instabilità e soprattutto diminuiranno le temperature. Un antipasto, perché la prossima settimana dovremo affrontare un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno. L’irruzione artica ci sarà, ormai non ci sono più dubbi, irruzione artica che ci investirà direttamente facendo crollare le temperature e portando un peggioramento del tempo. Visti i valori termici attesi, di cui avremo modo di parlare a breve, ci aspettiamo addirittura delle nevicate a bassa quota. La ferita sarà profonda e ci metterà un po’ a guarire. I modelli matematici, detto che sull’irruzione sono d’accordo, propongono ulteriori ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ormai ci siamo: l’Alta Pressione sta per abdicare. Il cambiamento delle condizioniclimatiche avverrà nel fine settimana, per molti regioni si prospettano due giornate – Pasqua e Pasquetta – all’insegna dell’instabilità e soprattutto diminuiranno le temperature. Un antipasto, perché la prossima settimana dovremo affrontare un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno. L’irruzione artica ci sarà, ormai non ci sono più dubbi, irruzione artica che ci investirà direttamente facendo crollare le temperature e portando un peggioramento del tempo. Visti i valori termici attesi, di cui avremo modo di parlare a breve, ci aspettiamo addirittura delle nevicate a bassa quota. La ferita sarà profonda e ci metterà un po’ a guarire. I modelli matematici, detto che sull’irruzione sono d’accordo, propongono ulteriori ...

