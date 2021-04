Meloni lancia l’allarme: «Con la nuova norma sul default si rischia un’ecatombe» (Di venerdì 2 aprile 2021) «Mi appello a Mario Draghi, da ex presidente della Bce, che conosce l’impatto che avrebbe questa materia, mi appello anche a Paolo Gentiloni e al presidente Visco di Bankitalia». Lo dice Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa, in cui lancia l’allarme sulla nuova regolamentazione bancaria europea sul default dei creditori. «È – ha avvertito – una situazione esplosiva, su cui Fratelli d’Italia lavora da mesi su cui c’è il silenzio. C’è il rischio di una ecatombe. È una norma che impatta sulle banche, sulle imprese, sui cittadini». Oltre alla leader Giorgia Meloni sono presenti il capodelegazione al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. I capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. Il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Roberta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) «Mi appello a Mario Draghi, da ex presidente della Bce, che conosce l’impatto che avrebbe questa materia, mi appello anche a Paolo Gentiloni e al presidente Visco di Bankitalia». Lo dice Giorgia, nel corso di una conferenza stampa, in cuisullaregolamentazione bancaria europea suldei creditori. «È – ha avvertito – una situazione esplosiva, su cui Fratelli d’Italia lavora da mesi su cui c’è il silenzio. C’è il rischio di una ecatombe. È unache impatta sulle banche, sulle imprese, sui cittadini». Oltre alla leader Giorgiasono presenti il capodelegazione al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. I capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. Il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Roberta ...

